Miley Cyrus, addio a Liam Hemsworth a un passo dalle nozze

E’ saltato il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Lo sostiene il magazine "Ok! Australia", per il quale la popstar si sarebbe tirata indietro. Assume un senso, dunque la “sparizione” dal profilo Instagram della Cyrus delle foto con Liam (otre 2000) cui molti esperti di gossip avevano attribuito solo il fatto che sarebbe tornato assieme a Miley inondando i social con le immagini delle nozze. Ma così non è stato.

Secondo il Daily Mail i due avrebbero annullato le nozze avendo differenti visioni del futuro. Liam vorrebbe diventare padre, non Miley Cyrus che continuava a rimandare i piani del matrimonio facendo stanzare il promesso sposo. Secondo il tabloid britannico, la coppia si sarebbe rifugiata a casa delle rispettive famiglie, lei a Malibu e lui in Australia.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth, la love story

La coppia si era conosciuta sul set di “The Last Song nel 2009. Ufficialmente si erano fidanzati nel 2012 per poi lasciarsi l’anno successivo. Nel 2016 era arrivato il ritorno di fiamma con l’annuncio delle nozze per il 2017.