Miley Cyrus sposa Liam Hemsworth

Alla fine il fatidico "sì" è arrivato. La cantante Miley Cyrus ha sposato il suo fidanzato di lunga data, l'attore australiano Liam Hemsworth. E' stata la stessa popstar a confermare la notizia con una serie di post sul suo profilo Instagram, dopo che alcune foto "rubate" stavano circolando in rete.

Cyrus, 26 anni, ha pubblicato uno scatto della coppia abbracciata, lei in bianco e lui in abito scuro, davanti a un camino interamente addobbato di fiori, con la didascalia "12.23.18", lasciando intendere di avere sposato Hemsworth domenica scorsa.

La stessa foto anche sul profilo del 28enne attore australiano, che ha commentato: "My love". La coppia si è incontrata sul set di "The Last Song" nel 2009 e, dopo essersi fidanzati nel 2012, si sono lasciati per rimettersi insieme nel 2016. Il matrimonio è stato celebrato nella casa di Miley Cyrus nel Tennessee. La casa della coppia in California è stata distrutta dagli incendi del mese scorso.