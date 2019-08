Milly Carlucci: “Contro Oradei nessuna sfuriata, era un momento concordato”

A distanza di mesi dall’episodio che vide Milly Carlucci rimproverare Stefano Oradei nel bel mezzo della diretta di ‘Ballando con le stelle’, la questione sulla gelosia del ballerino nei confronti dell’allora fidanzata Veera Kinnunen è tornata attuale con l’ufficialità della relazione tra l’insegnante di ballo e il concorrente Dani Osvaldo.

Criticata per il rimbrotto nei confronti di Oradei che avrebbe ostacolato la produzione non concedendo un viaggio in Argentina a Veera e Dani, la conduttrice ha già precisato di aver stigmatizzato quel comportamento per le difficoltà create alla produzione e oggi, in un’intervista a Di Più, è tornata sulla faccenda per spiegare un ulteriore punto.

Milly Carlucci sul rimprovero a Stefano Oradei: “Momento concordato con lui e Veera”

“Non si è trattato di nessuna sfuriata, ma di un momento concordato con Stefano e Veera”, ha precisato Milly Carlucci a cui è stato chiesto se si sia pentita di quel rimprovero alla luce dell’amore tra Veera e Osvaldo scoppiato dopo la fine del programma. “Stefano voleva chiedere scusa per il comportamento aggressivo sia a Veera sia a noi della produzione. Questa cosa non è stata capita eppure a me sembrava chiara”, ha precisato: “Prima cosa, nulla può giustificare un atteggiamento aggressivo in generale, meno che mai nei confronti di una donna. Qualunque sia la ragione. Seconda cosa, a Ballando con le stelle c’è solo un protagonista: il programma”.

“Se serve al programma che una coppia di concorrenti debba andare fuori a girare un filmato ci va. Non può essere che per gelosia o paura di perdere il partner si rinunci”, ha sottolineato ancora per poi concludere ribadendo il punto principale: “E ripeto, tutto quello che è avvenuto in tv è stato concordato con Stefano e Veera. Altri programmi ci avrebbero sguazzato per settimane, noi abbiamo chiuso lì la vicenda”.