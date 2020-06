Miriam Leone parla per la prima volta del fidanzato: "Niente nozze, ma questa persona c'è"

Dopo anni di 'singletudine' Miriam Leone ha trovato l'amore. Una notizia arrivata insieme alle voci di un presunto matrimonio che l'attrice sarebbe stata in procinto di organizzare, appena finito il lockdown. Nozze smentite dalla diretta interessata, che però conferma il fidanzamento.

Non fa mai il suo nome (lo facciamo noi, Paolo Cerullo, professione musicista), ma per la prima volta ne parla in un'intervista a Grazia, ribadendo che - almeno per il momento - non c'è nessun matrimonio in programma, come invece avevano riportato siti e settimanali rosa: "L'ho letto e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c'è".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non si sono ancora fatti vedere insieme, né sui social ma nemmeno in qualche scatto rubato dai paparazzi, ma l'attrice sa bene che il 'privato', con il suo mestiere, non può rimanere sempre tale: "Vorrei che si parlasse solo del mio lavoro - spiega - ma ho capito che non sempre è possibile, quindi immagino che stiano parlando di un ologramma che non sono io. A volte, in questi anni, qualcuno ha scritto cose negative su di me, avrei voluto reagire ma poi non l'ho mai fatto, anzi. La gentilezza verso chi vorrebbe ferirti è un'arma più potente. Nel caso di questo non-matrimonio ho dovuto rispondere per forza".