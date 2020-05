Miriam Leone smentisce le nozze (ma non il fidanzato)

Mentre il mondo del gossip era già pronto a lanciare il riso, Miriam Leone smentisce le indiscrezioni sulle sue nozze. Niente matrimonio, come fa sapere su Instagram in una storia con la mano al vento: "Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi... Ma io non vedo ancora l'anello! Quindi no, per il momento non mi sposo".

Una secca smentita, ma ci si potrebbe leggere anche un sottile messaggio per il fidanzato Paolo Cerullo, come a voler dire: "Cosa aspetti a farmi la proposta?". Facile, a questo punto, intuire quale sarebbe la risposta dell'attrice, a quanto pare felicemente innamorata.

I due non si sono ancora mai fatti vedere insieme, né sui social tantomeno dai paparazzi, ma sarebbero inseparabili da qualche mese. E' solo questione di tempo, per conoscere il fortunato ma anche per i fiori d'arancio...