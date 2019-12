Monica Bellucci torna tra le braccia del (giovane) ex fidanzato: gli scatti rubati

A luglio scorso l’annuncio della fine della loro relazione, ora le foto che alludono a un possibile ritorno di fiamma tra Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre, paparazzati insieme mentre escono da abbracciati dal ristorante 'La Reserve' di Parigi.

Pare, dunque, che tra l’attrice umbra 55enne e l'artista francese 37enne, l'unico uomo ad aver conquistato il cuore della bella attrice umbra dopo il divorzio da Vincent Cassel, il sentimento non sia del tutto finito: le immagini esclusive pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 18 dicembre mostrano la coppia particolarmente affiatata e lui, soprattutto, premuroso nel baciare la “ex fidanzata” con un trasporto tale da lasciar pensare a un sentimento ancora vivo.

Chi è Nicolas Lefebvre, l’ex (?) compagno di Monica Bellucci

Nicolas Lefebvre ha 37 anni ed è un artista e scenografo francese.Lui e Monica Bellucci si sarebbero perdutamente innamorati nell’estate del 2018 al punto che in molti avevano vociferato che potessero addirittura sposarsi. Poi l'estate scorsa l'ufficializzazione della rottura: “Nella storia con Nicolas ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose - aveva detto allora Monica Bellucci - È una persona che ha una vera sensibilità artistica, ma il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita". Tuttavia, stando alle immagini, l'amicizia sembra aver preso di nuovo una piega molto romantica.

La storia con Lefebvre è arrivata cinque anni dopo la fine del matrimonio lungo 15 anni di Monica Bellucci e Vincent Cassel, genitori di due figlie, Deva e Lèonie.