Monica Bellucci mamma single? Non è detto: la dichiarazione insinua il sospetto

Dalla fine del suo matrimonio con Vincent Cassel, Monica Bellucci ha sempre tenuto a riparo la sua vita privata da pettegolezzi su presunti nuovi amori e compagni.

Qualche tempo fa si è solo limitata a dire che c’è un uomo nella sua vita, concetto che, seppur indirettamente, ha ribadito anche adesso, nel corso di un’intervista al settimanale Oggi.

“Vivo a Parigi, ma ho solo un passaporto, quello italiano. Sono fiera della mia italianità. Imparo continuamente e sono in un momento veramente felice della mia vita” ha confidato l’attrice che alla domanda sul sentirsi felice sebbene sia una madre single, ha risposto: “Questo lo dice lei e il resto lo tengo per me”.

Entusiasta dei suoi film, per l’attrice è un periodo molto appagante anche dal punto di vista professionale: “Sto lavorando con grandi registi: Sam Mendes, Kusturica, David Lynch, Gaspar Noé, Giuseppe Tornatore. Ho appena terminato un film in Australia intitolato Nekromancer dove ho recitato la parte di una donna cattiva, cattiva, cattiva. Mai fatta prima. A marzo lavorerò in un film di spionaggio, Spider in the Web, con Ben Kingsley” ha detto la Bellucci, ammettendo che le piacerebbe fare televisione dopo aver visto la spettacolare serie intitolata Big Little Lies.

Monica Bellucci, però, è soprattutto una mamma “innamorata” delle sue figlie: “Una canta bene, ma pensa di non essere brava come le cantanti che esistono già. Ci parliamo spesso e le ho detto di non temere, che quello che ha dentro viene con la sua anima, che è unica”.

Da loro, Deva (13 anni) e Léonie (7 anni), riceve tutto il sostegno necessario per continuare a fare il suo lavoro: “Ho chiesto loro se preferivano che io rimanessi a casa a fare la mamma, ma mi hanno ordinato di fare almeno due film all’anno perché sanno quanto amo il mio lavoro”.