Chi è Nicolas Lefebvre, il nuovo (giovane) compagno di Monica Bellucci

C'è un nuovo amore nella vita di Monica Bellucci. Dopo l'addio a Vincent Cassel, l'attrice ha ritrovato il sorriso accanto all'artista e scenografo francese Nicolas Lefebvre. Ad annunciarlo è 'Voici', rivista di gossip francese, che pubblica il primo bacio ufficiale dei due.

Chi è Nicolas Lefebvre, nuovo fidanzato di Monica Bellucci

Diciotto anni più giovani, Nicolas ha 36 anni ed avrebbe conosciuto Monica la scorsa estate. I due si sarebbero perdutamente innamorati, una passione travolgente la loro, al punto che - stando a quanto riportato da alcuni amici - la coppia starebbe addirittura pensando alle nozze.

Il nuovo fidanzato di Monica Bellucci dopo Vincent Cassell

L'addio della Bellucci con Vincent Cassel è arrivato nel 2013, dopo circa 15 anni d'amore e due figlie, Deva e Lèonie. Da allora l'interprete di 'Malena' non ha mai ufficializzato alcuna relazione. Solo la scorsa estate ha ammesso per la prima volta: “Ho un compagno. L’uomo con cui divido la vita non fa il mio stesso mestiere, ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio”. E pare si riferisse proprio a Nicolas.