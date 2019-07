Monica Bellucci torna single, è finita con Nicolas Lefebvre

Estate da single per Monica Bellucci, che dopo due anni ha chiuso la storia con Nicolas Lefebvre, scenografo francese di 37 anni (18 in meno di lei). Con lui l'attrice, che nel 2013 si è separata da Vincent Cassel (papà delle sue due figlie Deva e Lèonie), aveva ritrovato il sorriso.

Una passione travolgente la loro, ma arrivata al capolinea come ha fatto sapere lei in un'intervista al settimanale F: "Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest'uomo mi ha insegnato tante cose. E' una persona che ha una vera sensibilità artistica".

Le loro strade si separano ma non è un addio, ha assicurato Monica Bellucci: "Lui è meraviglioso, ma il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita".