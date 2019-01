Monte-Salemi, convivenza in vista? L'ex tronista frena

Nessuno avrebbe scommesso sul loro amore appena usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, eppure Francesco Monte e Giulia Salemi sono inseparabili. Con le giuste distanze, almeno per il momento. I due infatti fanno la spola tra Milano, dove vive lei, e Roma, dove ha casa lui, ma di convivenza ancora non se ne parla.

Parola dell'ex tronista, che adesso pensa solo a viversi questo nuovo capitolo sentimentale - dopo il doloroso addio con Cecilia Rodriguez - e a sognare un futuro in America. "E' ancora troppo presto per una decisione del genere, anche se quest'ultimo periodo l'abbiamo trascorso sempre insieme - ha raccontato al settimanale Nuovo - Ho approfittato delle feste natalizie per portarla in Puglia, a Taranto, dove sono nato, per farle conoscere gli amici, i parenti e il mare di quella zona. Siamo ancora in una fase di consolidamento della coppia".

Francesco Monte e Giulia Salemi, prove di convivenza in America?

La strada, però, è quella giusta: "Anche se quello tra me e Giulia all'inizio non prometteva nulla di buono, adesso che siamo lontani dalle telecamere stiamo vivendo una storia normale". E magari diventerà ancora più intensa dopo che Francesco avrà realizzato il suo sogno, quello di perfezionarsi in America nella recitazione: "Magari porto con me Giulia".