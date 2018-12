Francesco Monte, dietrofront con Giulia? La prima notte fuori la Casa da separati

Senza giri di parole, Ilary Blasi ha chiesto all'ex tronista se avrebbe trascorso la notte con Giulia, ma la risposta è stata negativa. "Io non mi tiro mai indietro - è intervenuta subito l'influencer italo-persiana - E' giusto che stia con il padre e il fratello, io sto qui anche domani".

"Adesso che siamo fuori dobbiamo iniziare a conoscerci - ha spiegato Monte in studio - Le basi ci sono, ma parlare d'amore è presto . Ci vado cauto". Decisamente più lanciata - e innamorata - Giulia, che con gli occhi a cuore sogna di lasciarsi andare tra le braccia del suo "Francy", ma dovrà avere ancora pazienza. Intanto la prima sera fuori dalla Casa è andata.

Una settimana ad aspettarlo e "puff", scomparso in men che non si dica. La prima notte di "libertà" hanno preferito trascorrerla separati Francesco Monte e Giulia Salemi , o meglio, la decisione sembra sia stata di lui, che ancora frastornato dalla finale, è tornato nel suo appartamento romano con il padre e il fratello.

Attimi di tensione nella Casa. Giulia fa una battuta spiritosa ma Francesco non sembra apprezzare la sua vena ironica e le risponde in maniera pungente: “Non voglio sentirmi sotto pressione”, le dice prima di tornare in giardino. E la influencer crolla...