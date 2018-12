Monte-Salemi separati a Natale: lui in Puglia, lei in montagna

Natale in famiglia per Giulia Salemi e Francesco Monte, ma non ancora la stessa. I due per le feste si sono separati: lei in Val di Fassa, sulla neve, lui nella sua Taranto. Mentre l'influencer si diverte tra discese con gli sci e bombardini al rifugio - davanti a un panorama mozzafiato - l'ex tronista si rilassa in casa.

"L'energia della montagna è davvero unica, mi fa stare meglio - scrive Giulia nelle sue Instagram stories - Mi ripulisce l'anima, porta via i brutti pensieri, mi fa passare lo stress e mi trasmette felicità. Pazzesco", ma poco dopo i pensieri sono tutti per Francesco, che non vede l'ora di rivedere: "Miss you Bambi".

Natale da separati, dunque, ma a Capodanno - considerando l'ultimo selfie bollente pubblicato prima di partire e la lontananza di questi giorni - i festeggiamenti saranno piccanti.