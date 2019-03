Rocio Morales e Raoul Bova, nozze vicine: "Potremmo decidere da un giorno all'altro"

Rocio Morales e Raoul Bova sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Nonostante la differenza d'età, la loro storia procede a gonfie vele, la relazione va avanti da 5 anni e dal loro amore sono nati due bambini, Luna (nata nel 2015) e Alma (nata nel 2018). Recentemente intervistata dal settimanale "F", l'attrice spagnola è tornata a parlare del forte sentimento che sente per il compagno, sempre più bello e sempre più intenso.

“Nell’anima ci sentiamo già marito e moglie… Siamo un’unica cosa, un solo cuore. [...] Raoul mi piace per il suo mondo interiore, per la sua profondità, per il suo modo di essere uomo e di amarmi facendomi sentire la principessa del mondo".

Rocio Morales è innamoratissima del suo Raoul e, a distanza di 5 anni dal loro inizio insieme, dice di sentire ancora le farfalle nello stomaco: "E' una sensazione che mi emoziona, la sento sulla pelle. Più vivo con lui, più cresce il nostro rapporto e più sono sicura che è lui l’uomo della mia vita”.

Rocio Morales e Raoul Bova, il matrimonio

Sul matrimonio che ancora non è arrivato, poi, la Morales non ha escluso che la data delle nozze possa essere vicina: "E' un passo che prima o poi faremo. Finirà magari come per il battesimo di Luna, deciso da un giorno all’altro. In jeans e camicia siamo andati ad Assisi e l’abbiamo battezzata. Noi due soli con lei. Potrebbe capitare la stessa cosa per il matrimonio”.

Sorprenderanno così tutti i loro fan, da un giorno all'altro, con delle nozze segrete, senza avvisare nessuno?

