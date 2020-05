Morgan (neopapà) in crisi con la compagna? “Una quarantena di dolore assoluto”

A tre mesi dalle presentazioni ufficiali a mamma Luciana e a due dalla nascita di Maria Eco, Morgan ha lasciato intuire che la relazione con Alessandra Cataldo stia attraversando un momento complicato. “Una quarantena di dolore assoluto. Non aggiungo altro”, si è limitato a dire il cantante al Corriere della Sera a cui ha solo accennato alla sua vita sentimentale con la compagna che il 16 marzo scorso lo ha reso padre per la terza volta.

L’occasione dell’intervista è l’uscita di ‘Essere Morgan - La casa gialla’, primo volume di una trilogia per La Nave di Teseo, in cui il cantautore racconta la sua vita incrociandola con quella della casa di Monza che lo ha visto protagonista di un caso giudiziario la scorsa estate. “L’agenzie delle entrate blocca ogni guadagno per ripianare un debito, quindi non posso pagare gli alimenti per le mie figlie. Così la casa è stata pignorata e sono stato cacciato. Secondo me è incostituzionale: senza la mia abitazione-laboratorio non posso esercitare il diritto al lavoro”, ha spiegato Marco Castoldi riassumendo l’accaduto che collega in qualche modo anche alla sua controversa partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Bugo: “Mi ha strumentalizzato”, ha detto sull’ex amico, “Mi ha fatto cantare mentre ero sotto sfratto... voleva solo il mio nome e la mia voce”.

Nel libro Morgan ha voluto inserire anche alcune foto in cui posava magrissimo e senza veli. Allora pesava solo 47 chili: "Un crollo fisico dopo la fine della storia con Asia. Una notte mi guardai allo specchio: ‘domani potrei non essere più al mondo’. Chiamai Alice Pedroletti per testimoniare il momento”, ha ricordato il cantante.

Morgan papà per la terza volta

Già padre di Anna Lou (18 anni, avuta da Asia Argento) e di Lara (6, nata dalla relazione per Jessica Mazzoli), per il cantautore Maria Eco è la terza figlia. Nei mesi scorsi ha così parlato della relazione con Alessandra, che dura da tre anni: "Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa".