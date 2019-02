Motta e Carolina Crescentini sposi in segreto? Il gossip impazza (e lei tifa per lui in diretta social)

La notizia tinge di rosa le cronache sanremesi che non di solo musica si occupano: Francesco Motta, in gara al Festival con il brano Dov'è l'Italia, e Carolina Crescentini si sarebbero sposati in segreto, come dimostrerebbe l'anello che lui porta al dito.

A lanciare l’indiscrezione non confermata dai diretti interessati è il settimanale Spy, secondo cui la cerimonia, sarebbe stata celebrata in gran segreto a New York prima del grande evento sulla riviera ligure.

In questi giorni così importanti per la carriera del compagno, l’attrice romana 38enne, sei anni più grande di lui, è sempre al suo fianco e particolari che confermano la solidità della relazione sono diffusi dal settimanale Oggi che riporta l’intenzione dei due di voler mettere presto in cantiere un bebè. Un figlio? “Presto” assicura il giornale.

Motta a Sanremo, Carolina Crescentini tifa per lui: il dolce messaggio in diretta social

E che Carolina Crescentini sia davvero sempre al fianco di Francesco Motta anche quando lui si esibisce sul palco è stato dimostrato ieri in diretta social.

“Che bomba” ha scritto la l’attrice in calce al video della performance di Motta, messaggio che è seguito a una serie di tweet tutti incentrati al tifo per il suo fidanzato.

Che bomba https://t.co/fHc7AOtU0U — Carolina Crescentini (@Carolcrasher) 7 febbraio 2019





La storia di Francesco Motta e Carolina Crescentini

Carolina Crescentini e Francesco Motta fanno coppia dal 2017. L’ufficialità della relazione tra l’attrice romana e il cantante romano è arrivata solo un anno dopo, sfilando insieme sul red carpet della 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.