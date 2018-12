Nadia Toffa presenta il suo Max: “Amico? Amore? È tutto riduttivo”

Per quanto condivida spesso gli scorci della sua vita quotidiana scandita da impegni lavorativi, cure doverose contro il cancro e affetti di amici e famigliari, Nadia Toffa non ha mai dichiarato apertamente se sia o meno single.

Ed è per questo, per questa sua riservatezza in campo sentimentale, che l’ultima foto postata dalla conduttrice de ‘Le Iene’ in compagnia di un uomo, Max, ha destato una certa curiosità.

“Buongiorno amici carissimi. Ieri serata di chiacchiere e risate bellissima. Vi presento con chi…. una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre”, ha esordito Nadia nel post a corredo dello scatto che la vede guancia a guancia con l’uomo.

“Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo. LUI È MAX. ‘MAX È MAX’. E io da sempre lo chiamo Maxi – continua la Toffa -. Lui per me c’è sempre e così io per lui”, ha proseguito ancora per poi chiedere ai follower se anche loro hanno una persona così speciale nelle loro vite.

“Assaporate la bellezza della vita. Ogni istante ne è intriso. Un sorriso, uno sguardo incrociato per caso, un brindisi, un momento di imbarazzo, una mano che vi toglie il ciuffo di capelli da davanti agli occhi. Potrei fare un elenco infinito. Aggiungete voi attimi di bellezza”, ha concluso Nadia alla quale sono arrivati, puntuali, i messaggi ricchi di dolcezza e affetto da parte dei fan.

Fidanzato o solo un amico molto, molto speciale? Vedermo se Nadia preciserà la natura di un legame che, descritto così, è comunque sicuramente indissolubile.