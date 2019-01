Nadia Toffa in love: "Capelli un po' pazzi, ma a lui piacciono così"

Feste all'insegna dell'amore per Nadia Toffa. L'inviata e conduttrice de Le Iene ha approfittato di queste settimane di vacanza per trascorrere un po' di tempo in famiglia e con il suo fidanzato, del quale ancora non svela l'identità, anche se in molti sono pronti a scommettere su Max, recentemente protagonista di una bella dedica social. Una storia nata da poco, che le sta dando ancora più forza nella sua battaglia contro il tumore.

"Buongiorno amici miei carissimi - ha scritto su Instagram dopo una serata romantica con il misterioso compagno - Ieri sera una bella cenetta con il mio amore grande. Bello farsi carine, come se fosse la prima uscita. Capelli un po' pazzi, ma a lui piacciono così. Buona giornata a tutti voi. Con tanto affetto". Tanti i follower felici di condividere la sua gioia, tra cui anche amiche del mondo dello spettacolo come Mara Venier e Simona Ventura.

Oggi, invece, è il momento di un nuovo ciclo di chemio, che riesce ad affrontare con grande energia complice anche il pieno d'amore fatto in questi giorni: "A chi sostiene che spettacolarizzo la malattia - si legge nell'ultimo post - rispondo 'magari fosse finzione'. E' invece solo una cruda e terribile realtà. A chi dice che faccio pubblicità alla chemioterapia rispondo 'sì, e la faccio anche col sorriso dato che grazie alla scienza è l'unica cura che abbiamo insieme alla radioterapia per sconfiggere il cancro'. Basta vedere il tumore come un tabù! Gli ospedali sono pieni di persone malate, anche nei reparti dei bambini. Diffidate dai cialtroni e affidatevi alla medicina ufficiale. Il tutto aspettando con paura il prossimo controllo perché non è detto che le cure funzionino. Staremo a vedere".