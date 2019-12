Natale da favola per Gessica Notaro, sotto l'albero trova l'anello di fidanzamento

E' un Natale all'insegna dell'amore per Gessica Notaro. Questa mattina l'ex Miss ha condiviso su Instagram la foto dell'anello di fidanzamento ricevuto in dono dal nuovo (misterioso) fidanzato. Un gioiello ricoperto di brillanti, che lei ha sfoggiato con orgoglio ed emozione. "Eh si... - ha scritto in un post - Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative! Senza parole".

Gessica Notaro e l'anello di fidanzamento: chi è il fidanzato?

Inutile provare ad indagare sull'identità del principe azzurro che ha rubato il cuore a Gessica. Il ragazzo non è 'taggato' né in questo post né negli altri in cui compare in foto. Di certo c'è che si tratta di un giovane molto bello, con i capelli e gli occhi scuri, e che la relazione va avanti da quest'estate. "Gli incontri più importanti della vita sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Questo è il destino", ha scritto l'ex concorrente di 'Ballando con le stelle' nel post con cui ha ufficializzato la relazione, a giugno.

La vita, dunque, sorride a Gessica, reduce da un passato drammatico, segnato dall'aggressione con l'acido ad opera dell'ex compagno Edson Tavares (condannato a a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni). A poco a poco, la bellissima 29enne sta riconquistando la sua quotidianità all'insegna delle serenità. Positivo il riscontro dei medici dopo l'intervento all'occhio subito qualche giorno fa: "Ad oggi dicono che strutturalmente sta bene - ha spiegato Notaro - per poterlo recuperare a livello funzionale e quindi visivo dovrò aspettare ancora un po’ di tempo e pregare che il prossimo trapianto di cornea vada bene". E poi la sua lotta contro la violenza sulle donne, l'esperienza televisiva a 'Ballando con le stelle' e le ambizioni nella danza, l'enorme successo di pubblico. Ed ora un nuovo e bellissimo amore.