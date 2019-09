Nathalie Caldonazzo rompe il silenzio: "La verità sul mio rapporto con Andrea dopo Temptation"

E' stato probabilmente il falò più chiacchierato dell'ultima edizione di Temptation Island Vip quello tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, arrivati al termine della loro turbolenta relazione dopo tre anni d'amore e tanta rabbia vomitata l'una contro l'altro in diretta televisiva. Ma che cosa ne è stato della (ex) coppia dopo la fine del reality show di Canale 5? A rivelarlo sono proprio i diretti interessati in un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni'.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, il rapporto dopo Temptation Island Vip

L'intervista parte da una certezza: la showgirl e l'imprenditore romano non si sono mai più rivisti né sentiti e non hanno alcuna intenzione di ricominciare una love story che già scricchiolava ancora prima di partecipare al programma. “Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada”, dice Nathalie, che aveva già dimostrato tutta la sua furia abbandonato il falò ancora prima che si concludesse al grido di "Questo non è il mio uomo". E quindi l'idea che Andra possa frequentarsi con un'altra donna non gli crea alcuna gelosia? “Una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani”, risponde l'ex primadonna del Bagaglino lanciando una palese frecciata alla complicità nata tra Andrea e la tentatrice Zoe Mallucci.

Andrea Ippoliti vede Zoe? Tutta la verità

A proposito: ha avuto un seguito la simpatia tra questi ultimi? “Ci siamo piaciuti subito - dice Ippoliti - Era la persona più vicina a me. Credo che avremo modo di approfondire fuori in privato”. E, quanto a Nathalie, la storia d'amore è ormai acqua passata: "Non è la donna che fa per me", assicura l'uomo, che aggiunge come il rapporto con lei si sia rivelato "distruttivo".