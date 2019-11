Nathalie Caldonazzo, l’ex Andrea Ippoliti fa mea culpa: “Voglio chiarire, con Zoe è finita”

A qualche mese dalla rottura burrascosa con Nathalie Caldonazzo avvenuta davanti alle telecamere di ‘Temptation Island Vip’, Andrea Ippoliti si è reso conto di aver sbagliato con la ex fidanzata con cui adesso vorrebbe chiarire. ‘Non è mai troppo tardi’, penserà il pubblico che ha assistito a quella lite furibonda davanti al falò del talent di Canale 5 e al confronto durissimo nello studio di ‘Uomini e Donne’, con un rimpallo di accuse incentrate anche sulla frequentazione dell’uomo con la giovanissima Zoe Mallucci, conosciuta proprio durante la sua permanenza nel villaggio…

Intervistato da DiPiù, l’imprenditore ha raccontato di aver interrotto la storia con la ragazza e di desiderare adesso un confronto con la ex compagna che – dice oggi – “non meritava di essere trattata così”.

Nathalie Caldonazzo, le ultime dichiarazioni dell’ex Andrea Ippoliti

“Durante il reality con Zoe sono andato troppo oltre. Ero arrabbiato perché Nathalie aveva avuto atteggiamenti troppo confidenziali con i suoi tentatori screditando il nostro rapporto e sminuendomi. Ho perso la testa e sono finito tra le braccia di Zoe, che mi ha distratto in un momento di confusione e tristezza”, ha raccontato oggi Andrea Ippoliti a qualche mese dalla fine di Temptation Island Vip, scenario della fine della sua storia d’amore con la showgirl: “Questo non è stato giusto per Nathalie, perché non meritava di essere trattata così, che ho amato profondamente. Non è stato giusto per Zoe, perché ammetto di averla frequentata in parte per ripicca”.

Adesso che anche la frequentazione con la giovane Zoe è finita la speranza di Andrea è di potersi chiarire con Caldonazzo. “Con Nathalie ora non mi sento più, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché una donna che merita tutto il mio rispetto”, ha ribadito: “Anche Zoe non la frequento più, siamo usciti insieme per un periodo, ma ho capito che dentro di me deve prima andare via la figura di Nathalie. Inoltre, siamo troppo distanti per via dell’età”, ha puntualizzato.

Come la prenderà Nathalie Caldonazzo? A lei l’ultima parola.