Nathalie Caldonazzo svela i suoi rapporti con i tentatori dopo 'Temptation Island Vip'

Temptation Island Vip 2019 ha smesso di essere terra di tentazioni per le coppie che l’hanno abitata durante i 21 giorni del reality di Canale 5. Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti sono stati due dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione, segnata anche dalla fine rovinosa della loro relazione interrotta in un falò arrivato prima del termine naturale del percorso televisivo.

A distanza di settimane, mentre lui non nasconde la volontà di proseguire la frequentazione con la giovane single Zoe, la showgirl non sembra affatto intenzionata ad allacciare nuovi legami, benché la foto con il tentatore Ricky Costantino postata sui social qualche giorno fa senza ulteriori dettagli abbia suscitato qualche sospetto.

Ma adesso è proprio Nathalie a chiarire che no, nessun particolare legame se non quello di una affettuosa amicizia, la lega ai tentatori di Temptation, tantomeno emerge l’intenzione di generare invidie e gelosie verso qualcuno.

Temptation Island Vip, Nathalie smentisce legami sentimentali con i tentatori

Nathalie Caldonazzo ha risposto via Instagram alle domande dei follower e a chi le ha chiesto spiegazioni sulle immagini social con i ragazzi di Temptation Island Vip. “Perché ti fai vedere sempre con tutti i tentatori di Temptation? Vuoi creare invidia a qualcuno?”, è stato il quesito diretto che ha meritato l’altrettanto schietta replica: “No, guarda con i tentatori c’è veramente una bella e sana amicizia. Non c’è assolutamente nulla. Siamo grandi amici, sono persone fantastiche, non devo far rosicare nessuno perché non me ne può fr…ar di meno”.

La determinazione con cui Nathalie ha spiegato che non c’è nulla di particolare con i tentatori è stata la stessa dimostrata nel corso nella sua esperienza a Temptation e anche nello studio di ‘Uomini e Donne’, durante il primo faccia a faccia con il suo ex dopo la fine della loro relazione. “Sei un pupazzo, hai fato una figura pessima”, le sue parole rivolte ad Andrea verso il quale, ormai, non c’è più nulla, men che meno l’intenzione di suscitare una qualche reazione attraverso immagini innocenti con nuovi amici.

(Di seguito la storia Instagram di Nathalie Caldonazzo)