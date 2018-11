Niccolò Bettarini in love con la ex tentatrice di ‘Temptation Island’: il commento di Simona Ventura

Niccolò Bettarini (ri)trova l’amore. Era da tempo, infatti, che le conquiste sentimentali del primogenito di Stefano e Simona Ventura non erano note alla cronaca rosa, digiuna delle storie sentimentali del 20enne dalla pubblicazione delle foto di lui in compagnia della modella brasiliana Michelly e dalla relazione con la fashion blogger Ginevra Lambruschi.

Ora per il ragazzo è tempo di una nuova storia, resa nota dal settimanale Chi con tanto di immagini che supportano la tenerezza di un flirt appena nato con Carolina Schiavi, ex tentatrice del programma di Maria De Filippi ‘Temptation Island’ che Simona Ventura ha condotto quest’estate nella versione Vip.

Niccolò Bettarini e Carolina Schiavi, il commento di Siomona Ventura

E proprio lei, la mamma di Niccolò, a proposito della love story del figlio, al settimanale Chi ha rivelato: “Si sono conosciuti quest’estate in Sardegna. Mio figlio è bello come il sole, speriamo sia quella giusta.. Ma lui sa dosarsi e donarsi e poi un sorriso in questo periodo gli fa un gran bene”.

Il riferimento della conduttrice è evidentemente al periodo difficile affrontato dal ragazzo e dalla famiglia dopo la terribile aggressione subita lo scorso luglio all’uscita di una discoteca milanese.

Ma ora per Niccolò tutto ha un altro sapore e anche l’amore ha preso la giusta piega, benedetta anche da papà Stefano che approva: “Che dire.. Buon sangue non mente”.