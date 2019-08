Beatrice Valli, parla per la prima volta l'ex Nico Bovi: "Rapporto maturo, ma non è facile"

Nico Bovi, calciatore divenuto famoso dopo la partecipazione a 'Temptation Island', parla per la prima volta del rapporto con la ex Beatrice Valli, da cui ha avuto il figlio Alessandro. Il bambino è nato quando i due non facevano ancora parte del mondo dello spettacolo: lei all'epoca aveva 17 anni e due anni dopo sarebbe diventata tronista a 'Uomini e Donne', lui era suo coetaneo e già calciatore professionista.

Ma che rapporto c'è oggi tra Nico e Beatrice? “Un rapporto maturo di due genitori - scrive lui su Instagram, in risposta alle domande dei follower - che fanno tutto per il bene del proprio figlio. Non è facile e sinceramente nemmeno mi sarei aspettato questo rapporto… Ma ripeto, in queste situazioni bisogna sempre e solo pensare al bene del piccolo. Le altre sono tutte stupidate”.

"La nuova vita di Beatrice? Nessuna invidia"

Beatrice, infatti, nel frattempo ha cominciato una relazione con Marco Fantini, modello conosciuto proprio a 'Uomini e Donne', da cui ha avuto anche una seconda figlia, Bianca, che oggi ha due anni. “Non dimenticherò mai Beatrice - prosegue Nico - Sarà sempre la mamma del mio piccolo!”. E poi ancora, a chi gli chiede se sia geloso della nuova vita della Valli: "Invidioso? L’invidia è una delle cose più brutte che possa esistere… non sono mai stato invidioso nella mia vita. Lei – ha poi aggiunto – si è fatta una vita, è felice, ha una stupenda bimba con Marco. Ma quelle sono cose loro… Io devo pensare solamente al bene di Ale, e ovviamente se lei è felice mi fa piacere".