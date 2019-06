Nicola Carraro spiazza Mara Venier: la proposta ufficiale nel giorno del loro anniversario

Vicendevole scambio di sorprese tra Mara Venier e Pierluigi Diaco nella puntata di ‘Io e Te’ in onda venerdì 28 giugno su Rai Uno. Arrivata inaspettatamente nello studio del programma pomeridiano, la conduttrice, grande amica del giornalista, si è resa eccezionale intervistatrice del padrone di casa che, dopo aver parlato di sé e dell’amore che lo lega al marito Alessio Orsingher, è tornato nel suo ruolo per farsi da tramite al bellissimo messaggio che Nicola Carraro ha rivolto alla moglie.

Nicola Carraro, la proposta ufficiale per Mara Venier in diretta tv: “Mi vuoi risposare?”

Esattamente 13 anni fa, il 28 giugno del 2006, Mara Venier e Nicola Carraro si sono uniti in matrimonio e, in occasione del loro anniversario, la conduttrice ha fatto gli auguri al marito con un post su Instagram. L’amarezza per la distanza che li ha tenuti lontani in un giorno così importante non è stata tenuta nascosta dalla conduttrice che proprio nel programma dell’amico, si è vista recapitare il messaggio con tanto di proposta di nuovo matrimonio da parte del marito.

“Ti ricordi che giorno meraviglioso?” ha esordito Nicola Carraro ripercorrendo i dettagli delle loro nozze. Poi la domanda diretta alla sua Mara: “A proposito, se torni a Santo Domingo ti vorrei risposare, te lo propongo ufficialmente”. Gli applausi in studio hanno fatto da sottofondo alla romantica proposta che non si fa fatica a immaginare venga accettata con gioia dalla conduttrice, innamoratissima del marito come il primo giorno.