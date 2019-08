Nicoletta Larini gelosissima di Bettarini: "Mi ha fatto seguire da un detective"

Nicoletta Larini cintura nera di gelosia. Un anno fa lo ha dimostrato a 'Temptation Island Vip', ma dopo quell'esperienza Stefano Bettarini assicura che sotto quel punto di vista non ci sono stati miglioramenti, anzi. La giovane stilista, figlia dell'ex pilota di Formula 1 Nicola Larini, gli sta col fiato sul collo e non solo, ha addirittura chiamato un investigatore privato per accertarsi della fedeltà del compagno.

"Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective - ha raccontato l'ex calciatore a Chi -, quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per curare gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo". Nessuna foto compromettente e Bettarini ormai ci scherza su: "La gelosia di Nicoletta è aumentata, ma il detective non ha scoperto nulla. Va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c'è poco da indagare".

L'unica donna di cui non Nicoletta non è gelosa è Simona Ventura, con cui Stefano ha ritrovato una grande serenità. La loro ormai è una bellissima famiglia allargata e Super Simo per la Larini è diventata un'amica. Solo lei può avvicinarsi a Stefano, tutte le altre alla larga!