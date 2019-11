E' con un post pubblicato su Instagram nel pomeriggio di oggi che Nicoletta Romanoff, 40 anni, annuncia di aver sposato Federico Alverà, allenatore di rugby a cui era legata da due anni. "And we said yes", scrive l'attrice.

Nicoletta Romanoff si è sposata: il matrimonio

La cerimonia è avvenuta oggi a Bolgheri, in Toscana. Per il grande giorno, Nicoletta ha scelto un abito dallo stile romantico: bustino e gonna ampia, entrambi in toulle, e una coroncina di fiori bianchi in testa ad impreziosire l'acconciatura raccolta. Altrettanto elegante lo sposo, in completo blu e cravatta rossa.

Il lieto evento arriva ad un anno e mezzo dalla nascita di Anna, primogenita della coppia, che ha reso Nicoletta mamma per la quarta volta. Appena ventenne ha avuto infatti Francesco e Gabriele, nati dal matrimonio con il produttore Federico Scardamaglia, e Maria, frutto della relazione con il collega Giorgio Pasotti, finita nel 2016.

Tra le tante felicitazioni, anche quelle di personaggi dello spettacolo come Elena Santarelli, Justine Mattera, Camilla Filippi e Cristiana Capotondi, che hanno lasciato i loro auguri in calce al post.