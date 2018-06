Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato si sono fidanzati: la conferma arriva sui social

La stagione 2017-2018 di Uomini e Donne si è da poco conclusa. Tutti i tronisti hanno fatto la loro scelta. Ma a rompere gli schemi della longeva trasmissione di Maria De Filippi arrivano Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato. Non due volti sconosciuti agli appassionati di Uomini e Donne.

Lui ha corteggiato Nilufar Addati, giocandosela fino al duello finale con Giordano. La seconda, invece, è stata corteggiatrice di Nicolò Brigante, che poi ha scelto Virginia (con la quale si è lasciato pochi giorni fa). Ora, fuori dallo studio, lontano dalle telecamere, Nicolò (Ferrari) e Marta si sono conosciuti meglio e tra loro è nata più di un’amicizia.

Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato fidanzati

Per giorni i due giovani “delusi” da Uomini e Donne, si sono frequentati, si sono divertiti insieme, fino a capire che si poteva andare avanti.

“Ci siamo conosciuti in una discoteca di Milano e abbiamo iniziato a chiacchierare. Tra di noi, prima di allora, non c’era molta confidenza. Mi è sempre piaciuto il suo modo di comportarsi, di pensare. Ho apprezzato fin da subito il suo carattere forte e la sua sicurezza nel porsi rispetto alle situazioni. Da quel primo incontro abbiamo iniziato a sentirci e a scriverci. Abbiamo molti punti in comune. Ci divertiamo molto. Siamo entrambi molto ironici. Il nostro è un rapporto che nasce dallo scherzo. Ci piace molto prenderci in giro su Instagram. Stiamo per lo più insieme il fine settimana, quando lei viene a Milano, questo rafforza il nostro legame”, aveva detto qualche giorno fa al magazine ufficiale di Uomini e Donne Nicolò Ferrari.

Ora sui social impazza la notizia: “Nicolò e Marta sono fidanzati”, riportano molte pagine dedicate agli ex corteggiatori e a Uomini e Donne. Non resta che attendere la conferma dei diretti interessati.