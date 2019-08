Nina Moric, la dedica a Fabrizio Corona per il compleanno di Carlos: “Ci manchi da morire”

Oggi, 8 agosto, Carlos Maria Corona compie 17 anni e mamma Nina Moric ha voluto rivolgere un pensiero all’ex marito Fabrizio che, in carcere dallo scorso 25 marzo, non potrà festeggiare con loro il compleanno del figlio. In questi giorni la modella croata sta trascorrendo le sue vacanze estive a Zanzibar insieme all’attuale compagno Luigi Favoloso e al suo ragazzo, protagonista di una delle sue ultime storie Instagram che ha dato modo di confermare gli ottimi rapporti che intercorrono tra lei e l’ex re dei paparazzi.

“Ci manchi da morire ma domani festeggeremo insieme il compleanno di nostro figlio. Lontani ma vicini nel cuore”, ha scritto Nina Moric a corredo della foto che mostra il figlio Carlos Maria insieme al padre Fabrizio in una vecchia foto a cui fa da sottofondo musicale il brano ‘Father and son’. E proprio in occasione di un giorno così speciale, poche ore fa, sull’account Instagram di Fabrizio Corona sono state pubblicate due immagini che mostrano Carlos da piccolo e la data 8/08/2002, giorno del compleanno del ragazzo.

La riappacificazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Nina Moric e Fabrizio Corona, divisi negli anni da molte incomprensioni, si sono riavvicinati dopo l’ultima scarcerazione dell’ex re dei paparazzi. I due ex hanno anche ottenuto la custodia condivisa del figlio Carlos Maria che oggi, a 17 anni, vive con la madre lontano da ogni esposizione mediatica.

