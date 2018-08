Nina Moric: "Io e Fabrizio non torneremo insieme"

Si sono finalmente ritrovati Nina Moric e Fabrizio Corona, ma guai a parlare di ritorno di fiamma. I due di nuovo vicini, dopo anni di tensioni e battaglie legali, ma solo per il figlio Carlos, con cui stanno trascorrendo le vacanze.

Un'estate in famiglia per loro tre, che avevano bisogno di gettare solide basi per ripartire, come spiega Nina nell'ultimo post su Instagram: "Che dire - si legge - Ho trascorso momenti bellissimi con il mio piccolo uomo, di gioco, di confronto, di coccole. L'ho guardato dormire notti intere, ho seguito il suo respiro sfiorandolo appena. Questa la vera magia che mi ha donato l'estate: addormentarmi e risvegliarmi, ritrovando sempre Carlos".

E delle bellissime parole le riserva anche all'ex marito: "Ritrovare con Fabrizio il senso del nostro viaggio. Carlos, per entrambi l'unica Itaca. Il senso della famiglia, quello fuori dal tempo e dallo spazio, che supera rancori, gelosie o barrire formali di concetti giuridici come separazioni e divorzi. L'amore. Ecco cosa porterò a Milano nella valigia. L'amore che vince su tutto. Sempre".

Un nuovo capitolo per il bene di Carlos: "Nessuno partirà per Miami, nessun ritorno di fiamma ormai spenta da tempo, nessuna vita oltreoceano. Nessun villaggio. Nessuna 'casa Corona'. Semplicemente un nuovo inizio che sarà con noi a Milano, con il colore del mare e il profumo di salsedine. Un nuovo inizio che non avrà mai fine, nonostante io e Fabrizio non torneremo mai più insieme, ma il lieto fine è dare serenità a nostro figlio Carlos Maria".