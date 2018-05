Gf, Nina Moric furiosa con Luigi. Lui si difende, poi spiega: “Un anno fa abbiamo perso un bambino"

"Non mi sarei mai aspettata di venire qui, sono molto nervosa”: una bellissima, ma molto tesa Nina Moric ha esordito così, fuori dalla porta rossa in collegamento con Barbara d’Urso prima di entrare in Casa e avere un faccia a faccia con Luigi Favoloso, lasciato con un messaggio letto in diretta al ragazzo qualche settimana fa.

L’imprenditore napoletano che si era avvicinato molto alla concorrente Patrizia, negli ultimi giorni aveva dichiarato molta nostalgia nei confronti della sua ormai ex fidanzata: "Io dovrei parlare con Nina, non ce la faccio. Penso a lei ancora come se fosse mia e non so più se è mia oppure no e questa cosa mi manda al manicomio. Io quando penso a lei fisicamente impazzisco” aveva confidato nel confessionale.

Ed ecco allora la possibilità di parlare ancora con Nina, dialogo che ha rivelato un drammatico retroscena della coppia che un anno e mezzo fa ha perso un bambino.

“Sono qua perché voglio difendere la mia dignità. In questo tempo che facevi i tuoi sporchi comodi…. Chi sei tu? Io non so chi sei, non so nulla di te, non ti riconosco” ha detto Nina: “Sono stata subissata di ingiurie e falsità, di offese sui social e non”.

"Da quattro anni vivo un incubo giuridico. La cosa che mi ha ferito di più è stato il tuo aver detto che da un anno e mezzo non ti do attenzioni. Ma tu sai che arrivò quella telefonata… Ho perso non uno, ma due figli… E nessuno ha pagato” ha aggiunto Nina, episodio che non risultando chiaro alle orecchie del pubblico, è stato così spiegato da Favoloso alla conduttrice che ha chiesto spiegazioni in merito.

“Un anno e mezzo fa Nina era incinta e ha perso il bambino al quarto mese. Ha ricevuto una telefonata dagli assistenti sociali, è svenuta e ha perso il bambino” ha confidato Luigi che ha definito “terrificante” quel momento.

Alla fine Luigi ha deciso di lasciare il gioco per seguire Nina, ma un provvedimento di squalifica successivo ha annullato la decisione.