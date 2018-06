Luigi Favoloso e Nina Moric sono tornati insieme

Luigi Favoloso e Nina Moric di nuovo insieme?

La storia tra Luigi Favoloso e Nina Moric sembrava ormai archiviata, dopo i fatti accaduti dentro la casa del Gf Nip. Anche se qualche dubbio che i due potessero ricominciare insieme è sempre rimasto. Poi qualche ora fa, a ribaltare la situazione, facendo chiarezza una volta per tutte, è arrivato un post.

A pubblicarlo, su Instagram, è stato Luigi Favoloso. Accanto ad una foto che li ritrae vicini, lui seduto su una poltrona, lei in braccio a lui, l’ex concorrente del Grande Fratello ha così scritto:

"Credo nel destino, e incontrarti in una grande città come Milano dovrebbe essere considerato un caso, ma non è questa la situazione, non è un caso se scegliamo gli stessi posti, perché a noi piacciono le stesse cose. Potremmo ignorarci, potremmo fingere di non conoscerci, ma non saremmo noi, non saremmo ciò che siamo stati per 4 anni. Più ti ho vicina, più capisco i miei sbagli, più ti ho vicina e più capisco che se c’è una storia che non può finire, quella è la nostra”. Taggando, ovviamente, Nina Moric.

Luigi Favoloso e Nina Moric ci riprovano

Non tutti l’hanno presa bene - leggendo i commenti sotto al post - ma alcuni si aspettavano che, prima o poi, Nina e Luigi ci sarebbero ricascati. Il loro, dopotutto, non è un legame facile da sciogliere, vista anche la vicenda del bambino perso, che Favoloso ha svelato quando era nella casa del Grande Fratello.

Proprio un paio di giorni fa, Nina Moric aveva pubblicato una foto su Instagram localizzata proprio a Milano. E aveva postato “Si torna sempre dove si è stati bene”. Ora tutto torna.