Nina Moric e Luigi Mario Favoloso di nuovo insieme: viaggio "galeotto" in Croazia

Li avevamo lasciati alle prese con una crisi al Grande Fratello e li ritroviamo di nuovo sorridenti in Croazia. Dopo l'addio arrivato durante l'esperienza di lui nella Casa di Cinecittà, Nina Moric e Luigi Mario Favoloso si immortalano l'uno accanto all'altra a Zagabria, dove festeggiano la vittoria della Croazia sull'Inghilterra durante la semifinale dei Mondiali 2018.

E' tornato il sereno tra la showgirl croata e il modello ed imprenditore napoletano. I due si mostrano di nuovo sorridenti nel paese d'origine di Nina. Feste e caroselli in strada dopo la fine della partita di calcio, poi la provocazione di lui sui social: "A Zagabria ho incontrato casualmente Nina Moric", scrive su Instagram, e insieme si divertono tra bandiere, scherzi e linguacce.

Favoloso, una volta uscito dall'appartamento di Cincecittà, dove si era mostrato piuttosto vicino alle concorrenti Patrizia Bonetti e Mariana Falace, non ha mai fatto mistero di voler riconquistare Nina. Meno convinta, almeno all'inizio, lei, che lo aveva definito un "Falso, manipolatore e maestro delle truffe" con cui non sarebbe mai voluta tornare: "Con me casca male", aveva affermato. E invece il riavvicinamento è avvenuto. E dalle immagini sembra possibile parlare di un vero e proprio ritorno di fiamma.