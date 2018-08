Nina Moric e Favoloso insieme dopo le polemiche: colpo di scena in Africa

"Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornato", cantava Antonello Venditti. Ebbene, quello di Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, sembra essere effettivamente tornato in queste ore, in Africa, dopo aver compiuto percorsi tortuosi passati per la Casa del 'GF Vip' prima, e al cospetto di Fabrizio Corona poi.

Luigi e Nina stanno trascorrendo infatti alcuni giorni insieme in Kenya. "Oggi abbiamo visitato Nairobi, domani Malindi e Watamu", racconta il modello napoletano su Instagram. Accanto a lui, Nina scherza: "In realtà abbiamo visto solo l'aeroporto". E ancora foto e video di abbracci e sorrisi che sembrano confermare la ritrovata complicità.

I due, legati da 4 anni, avevano vissuto alcune tensioni durante la scorsa primavera in occasione della partecipazione di lui al 'Grande Fratello Vip', dove si era lasciato andare ad apprezzamenti e coccole con altre donne. Lei aveva deciso di lasciarlo. Poi ritorni di fiamma vari, fino a quest'estate.

Non solo. Nelle ultime settimane Favoloso si era scagliato contro Fabrizio Corona, ex marito della modella croata, accusandolo di porre la donna sotto ricatto: "Se vuoi vedere tuo figlio stai lontana da Favoloso", le avrebbe detto. E Nina il figlio poi effettivamente lo ha visto, raggiungendo in Puglia Fabrizio e il suo Carlos Maria. Questo però, nei fatti, non le ha proibito di tornare tra le braccia del compagno.