Nina Moric ha un nuovo fidanzato: “E’ un imprenditore, non ha bisogno di diventare famoso”

Nuovo capitolo sentimentale per Nina Moric. Dopo il matrimonio con Fabrizio Corona e la fine della tormentata relazione con Luigi Mario Favoloso, la modella ha ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo, protagonista con lei di una foto che sui social li ritrae l’una nelle braccia dell’altro. “Tu tiri fuori la donna che è in me” si legge nella didascalia del romantico che nulla ha aggiunto riguardo l’identità del compagno.

Il nuovo fidanzato di Nina Moric è un imprenditore

Sconosciuto, dunque, resta il nome del fidanzato di Nina Moric. Ai follower curiosi di sapere qualcosa di più sul suo conto la modella ha risposto limitandosi a confermare una relazione che fino ad ora ha preferito tenere al riparo dai social. L’uomo è estraneo al mondo dello spettacolo, né ha intenzione di entrarci in qualche modo, come la stessa Nina ha precisato tra i commenti all’immagine: “Lui non ha bisogno di diventare famoso, ha un lavoro da vero imprenditore. Anzi, non vuole nemmeno apparire”, ha chiarito la modella.

Nina Moric contro Temptation Island

Qualcuno , poi, ha chiesto a Nina Moric se, vista la nuova relazione sentimentale, abbia intenzione di partecipare a Temptation Island. Lapidaria la sua risposta: “Che palle, piuttosto mi ritiro! Questi programmi li fanno solo sfigati, morti di fama. Sai, io ho avuto un percorso diverso”, ha voluto chiarire Nina, decisa a vivere questa storia lontano dalle cronache rosa di cui tante volte nel passato è stata protagonista.