“Nina Moric vede un altro uomo”, lei tuona: “Ogni informazione distorta sarà perseguita dal mio avvocato”

La relazione tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso è finita pochi giorni dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello del suo compagno, sempre più vicino alla ‘collega’ di avventura televisiva Patrizia Bonetti.

“Gli auguro ogni bene, ma lontano da me” ha dichiarato via social la modella precisando di voler restare estranea alla situazione squisitamente televisiva.

Tuttavia, durante la trasmissione ‘Domenica Live’ in onda il 29 aprile la discussione tra gli ospiti di Barbara d’Urso ha avuto ad oggetto anche la fine della storia tra la modella e il concorrente del Gf.

L’argomento non è certo piaciuto alla Moric, infastidita soprattutto dall’insinuazione azzardata dal direttore di 'Nuovo' Riccardo Signoretti che sul suo settimanale ha dedicato un servizio alla Moric dal titolo “In crisi col fidanzato, Nina Moric vede un altro uomo e non sembra certo soffrire”.

L’uomo in questione è il personal trainer di Nina Moric, Nathan Martelloni, con cui è stata fotografata, e lei, contestualmente alla diretta di Canale 5 ha voluto chiarire la vicenda e lanciare un avvertimento esaustivo del fastidio provato nell’ascoltare quelle parole.

“Mi rendo conto che più voglio rimanere estranea al GF e alle sue dinamiche perverse, più devono inventarsi argomenti pur di parlare di me. Sono in imbarazzo per la loro piccolezza intellettuale” ha scritto su Instagram la Moric in calce al video che mostra in onda gli ospiti di Barbara d’Urso che discutono di lei a Domenica Live: “Cio’ detto, Il Signor @nathanpersonaltrainer è il mio personal trainer da anni come quello di Luigi Mario Favoloso e le foto ci ritraggono dopo l’allenamento in palestra, in attesa di prendere il taxi. È’ forse peccato prendersi cura di se stessi?”.

Infine, l’avvertimento: “Ciò detto, ogni informazione distorta sul mio rapporto professione con il mio personal trainer verrà perseguita legalmente dal mio avvocato”.

Nina Moric su Luigi Mario Favoloso: “Mi ha mancato di rispetto”

Tra i commenti dei fan che le hanno espresso tutta la loro vicinanza è spuntato anche quello di chi le ha fatto notare come forse la storia tra il suo ormai ex fidanzato e la concorrente del Gf sia stata ingigantita dalla tv. Pronta la replica di Nina Moric che ha ancor più ribadito le sue intenzioni: “Mi ha mancato di rispetto. C’è un limite a tutto”.