Nina Moric dedica il nuovo tatuaggio a Corona, lui gioisce: “Grazie amore mio”

Lontani, lontanissimi i tempi in cui tra Fabrizio Corona e Nina Moric si era scatenata una guerra fatta di accuse, attacchi e colpi bassi. Ora sui due ex coniugi splende il sole della serenità e il loro rapporto, così come documentato sui social, si arricchisce di una complicità che sembra superare il bene nei confronti del figlio Carlos.

A qualche giorno dall’intervista a Verissimo durante la quale l’ex manager fotografico ha ribadito l’affetto verso la madre di suo figlio, la modella croata ha compiuto per lui un gesto che va ben oltre le semplici dichiarazioni.

Nina Moric, infatti, ha deciso di tatuarsi sulla schiena la frase ‘Viva la libertà!” tanto cara all’ex marito che giorni fa aveva fatto lo stesso disegnando sulla testa la scritta che ormai per lui è diventato una sorta di mantra

Nina Moric, il tatuaggio per Fabrizio Corona

Un video sulle Instagram Stories ha mostrato il tatuatore incidere la pelle di Nina Moric che ha anche disegnato la sagoma dell’ex re dei paparazzi in bicicletta.

“Invito tutti quanti ad andare sull’Instagram della mia bellissima Nina, mia moglie, ex moglie ma è come se fosse mia moglie, e guardate che tatuaggio ha fatto. Grazie amore mio!” il ringraziamento di Corona diffuso su Instagram. E chissà se non sia davvero il preludio di un ritorno di fiamma tra ex…