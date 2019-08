Nina Senicar è incinta: primo figlio per l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Nina Senicar è incinta: l’attrice e showgirl serba che i patiti dei reality ricorderanno per il suo sguardo intenso e il fisico mozzafiato sfoggiato nella settima edizione dell’Isola dei Famosi, aspetta il suo primo figlio dal compagno americano Jay Ellis, con cui vive a Los Angeles. A dare la notizia è il settimanale Spy.

Nina Senicar è incinta, chi è il compagno

Nina Senicar e Jay Ellis sono fidanzati dal 2015 e vivono negli Stati Uniti, dove la ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è trasferita nel 2012. Era il 2010 quando la modella partecipò al reality che allora andava in onda su Rai 2 condotto da Simona, nell’edizione che fu vinta da Daniele Battaglia.

In Italia la modella, 34 anni il prossimo 11 novembre, è stata protagonista di diversi programmi televisivi: valletta in programmi televisivi come ‘Distraction’ con Teo Mammucari , ‘Veline’ con Ezio Greggio (con cui si dice abbia avuto una relazione sentimentale), ‘Velone’ con Enzo Iacchetti, oltre all'Isola dei Famosi nel 2010, ha avuto un ruolo in ‘Camera café’, ‘Tutto molto bello’ di Paolo Ruffini e nella serie tv ‘The Librarians’. Nel 2016 ha debuttato a teatro nello spettacolo ‘Questo non è paese’ di Francesco Apolloni. A Los Angeles, Nina Senicar, oggi al quinto mese di gravidanza, studia recitazione.