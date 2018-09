Nino Formicola ha sposato Alessandra: il matrimonio in esclusiva a 'Domenica Live'

(Nono Formicola e Alessandra Raya raccontano le nozze a Domenica Live)

Lo aveva promesso nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi che lo decretò vincitore del reality, e così è stato: dopo nove anni d’amore Nino Formicola ha sposato la sua compagna Alessandra Raya con una cerimonia che ha rispecchiato esattamente il loro desiderio di semplicità.

Il matrimonio è stato celebrato il 15 settembre e le immagini sono state trasmesse in esclusiva da Domenica Live.

Domenica Live, il matrimonio di Nino Formicola

“Volevamo un matrimonio normalissimo, molto lineare, preciso. E ho trovato degli organizzatori pazzi che mi hanno fatto fare un matrimonio come volevo io”, ha raccontato la signora Formicola a Barbara d’Urso che ha intervistato la coppia e mostrato i video del gran giorno, dalla preparazione delle nozze al rito.

Al matrimonio con Gaspare era presente anche l’ex marito di Alessandra Raya, Paki Canzi, il cantante de 'I Nuovi Angeli', che ha intrattenuto gli ospiti nella festa successiva alle nozze.

Al gran giorno erano invitate anche Barbara d’Urso e Bianca Atzei con cui il comico ha stretto una grande amicizia durante ‘L’Isola dei Famosi’, ma entrambe sono state impossibilitate a partecipare per rispettivi impegni di lavoro.

Per gli sposi da parte della cantante è arrivato un regalo speciale: un video-messaggio di auguri registrato sulla spiaggia, “perché qui hai chiesto ad Alessandra di sposarla” ha spiegato Bianca che per gli sposi ha intonato la sua canzone ‘Ora esisti solo tu’.

Nino Formicola si è sposato, chi è la moglie Alessandra Raya

Alessandra Raya è manager di un’azienda farmaceutica e ha conosciuto il comico milanese trent’anni fa, quando era ancora sposata con Canzi, dal quale ha avuto una figlia.

“Nino era un gran donnaiolo, difatti una sera ci provò anche con me, pur sapendo che ero impegnata” - ha confidato Alessandra tempo fa in un’intervista a Grand Hotel - “‘Benissimo’, mi disse quando gli feci presente che avevo un marito, ‘io non sono geloso’. Gli risposi che le battute comiche non mi avevano mai fatto ridere e lui si congedò con un sorrisetto sarcastico. Fu io a cercarlo nel 2009”.

"Sono stato single tanti anni e quando ho incontrato Alessandra nove anni fa tutto è cambiato” – aveva raccontato invece Nino a Chi reduce dalla vittoria del reality di Canale 5 - ma non ho mai pensato al matrimonio fino a poco tempo fa perché non dovendo mettere su famiglia non mi sembrava obbligatorio farlo. Poi all'Isola dei Famosi ho capito che non pensavo più solo a me stesso e che lei era il centro del mio mondo".