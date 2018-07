Nino Formicola sposa Alessandra: nozze a settembre

L'Isola dei Famosi è stata fondamentale per Nino Formicola, ma non solo dal punto di vista professionale. Oltre a riconquistare il meritato spazio nel mondo dello spettacolo, che lo aveva quasi dimenticato dopo la morte di Andrea Brambilla - sua spalla storica - il comico ha preso una decisione molto importante, quella di sposare la compagna, Alessandra Raya, a cui è legato da oltre nove anni.

Lo aveva promesso nell'ultima puntata del reality e ora conferma sul settimanale Chi: "Ci sposeremo a settembre in una chiesa antica, spoglia e in una posizione spettacolare". Sarà un matrimonio molto intimo e lontano da flash e riflettori: "Non voglio sposarmi per farmi guardare, ma per me".

"Sono stato single tanti anni e quando ho incontrato Alessandra nove anni fa tutto è cambiato - spiega Nino - ma non ho mai pensato al matrimonio fino a poco tempo fa perché non dovendo mettere su famiglia non mi sembrava obbligatorio farlo. Poi all'Isola dei Famosi ho capito che non pensavo più solo a me stesso e che lei era il centro del mio mondo".