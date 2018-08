Nino Frassica sposo a 67 anni: le foto del ‘grande giorno’

Fiori d'arancio per Nino Frassica. Dopo 10 anni di convivenza, il popolare attore siciliano ha sposato la compagna Barbara Exignotis. A rivelarlo non è stato 'Novella Bella', settimanale di gossip di cui è 'direttore' a 'Che Tempo Che Fa', ma la rivista 'Di Più' diretta da Sandro Mayer.

Il matrimonio

La celebrazione si è svolta con rito civile in Municipio, a Roma, dove la coppia convive da tempo. Singolare la scelta degli sposi di indossare abiti neri. “Abbiamo deciso di sposarci in maniera semplice, in Municipio - ha spiegato Barbara al magazine - A settembre, però, faremo una grande festa a Roma e per noi sarà quello il vero matrimonio”. In queste settimane, infatti, Frassica è impegnato sul set di una nuova fiction. Nessun anello di fidanzamento prima del "sì", la Exignotis ha chiesto di non riceverlo: “Lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo”, ha detto la neo signora Frassica.

Testimoni dello sposo due attori di Don Matteo, ovvero Pietro Pulcini che nella fiction è Pietro Ghisoni e Francesco Scali, il sacrestano della chiesa in cui è parroco Terence Hill. Per lei invece la figlia Valentina, 17 anni, avuta da una precedente relazione.

Nino Frassica e Barbara Exignotis, la storia d'amore

Quello di Nino e Barbara è un legame ormai decennale. Il primo incontro è avvenuto dietro le quinte dello spettacolo teatrale "Il lupo" e da allora i due non si sono più separati. Sessantasette anni lui, 43 lei, la differenza d'età non sembra aver mai pesato. Per entrambi si tratta di seconde nozze. Il protagonista di "Don Matteo", infatti, è stato sposato dal 1985 al 1993 con Daniela Conti.

Chi è Barbara Exignotis

Quarantatré anni, Barbara Exignotis è un'attrice. In passato ha avuto una breve esperienza nelle vesti di stella del cinema a luci rosse: tra il 1997 e il 2004, infatti, lavorava con lo pseudonimo di Blondie, ma ora - dopo un breve ritorno di fiamma nel 2008 nella pellicola "Belle di notte" - ha abbandonato l'ambito per dedicarsi al teatro.