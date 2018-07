La nipote di Marine Le Pen innamorata di un italiano | FOTO

Marion Maréchal Le Pen, figlia della sorella di Marine Le Pen e nipote del fondatore storico del Front National, Jean Marie, sorridente e felice tra le braccia del suo fidanzato italiano.

Le foto pubblicate in esclusiva mondiale sul settimanale Chi, in edicola da mercoledì 18 e in anteprima su Tgcom24, mostrano la giovane con il fidanzato Vincenzo Sofo, fondatore del laboratorio culturale Il Talebano, ideologo della nuova Lega Nazionalista e consulente della Regione Lombardia.

La deputata, esponente del Rassemblement National e fondatrice della scuola di politica di destra ispirata dall'ideologo de L’Incorrect, Jacques De Guillebon, e il politico italiano sono fidanzati in gran segreto da un anno fa.

Come scrive la rivista Chi, i due fidanzati dopo la pausa all'evento Liguria d’Autore a Ameglia (Spezia) sono partiti alla volta delle Cinque Terre.