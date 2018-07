Fiori d'arancio per Noemi, la cantante ha sposato il suo Gabriele: tutte le foto

Noemi ha detto "sì". Ieri, venerdì 20 luglio, dopo 10 anni d'amore, la cantante romana, 36 anni, ha sposato a Roma il compagno Gabriele Greco, 34, anche lui musicista, pianista ed insegnante di musica, nonché volto della sua band.

Nozze nel pieno dell'estate nella Basilica di San Lorenzo in in Lucina, nel centro storico della Capitale. La sposa, bellissima in un abito color champagne ricamato a fiorellini e un lungo velo, è arrivata in chiesa raggiante e sicura di sé. Testimoni in menta-acquamarina da damigelle sognanti, morbide, eteree: "In omaggio a Renoir", ha spiegato l'artista.

I festeggiamenti sono poi proseguiti al Lian Club, ristorante sul Lungotevere, dove non sono mancate romantiche esibizioni improvvisate della cantante: "Un posto di musica dal vivo, con richiamo alla Senna, alle pennellate di cui sopra. Menù romano, però, che la nouvelle cuisine è ingenerosa. E open bar, per finire in gloria”.

Noemi e Gabriele fanno coppia dal 2008. Una delle storie più solide e longeve del mondo dello spettacolo, capace di superare tutte le difficoltà fisiologiche di ogni coppia, come raccontato tempo fa dalla stessa Noemi. Ancora mistero sulla luna di miele: "Andremo tre settimane su un’isola vicina, con gli affetti che se vogliono possono raggiungerci, venirci a trovare".