Noemi si sposa: le foto dei preparativi prima delle nozze

Il gran giorno è arrivato: oggi, 20 luglio 2018, Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, sposerà Gabriele Greco dopo circa 10 anni di fidanzamento.

La cerimonia che unirà in matrimonio la cantante e il bassista si tiene a Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Poi l’appuntamento con parenti è amici e sul Lungotevere per la festa di rito.

Il conto alla rovescia per l’atteso evento è iniziato già qualche ora fa, con il tradizionale addio al nubilato che ha visto la futura sposa protagonista di un simpatico scatto in riva al mare postato su Instagram. “Ti avevamo detto di prendere un #mojito, non un #marito!” è la didascalia che affianca l’immagine della felicità impressa nel sorriso della cantante.

Poche ore fa, ecco ancora la sposa alle prese con trucco e parrucco in una Instagram Story che documenta il “work in progress” prima del fatidico sì.

Il matrimonio di Noemi con Gabriele Greco

Noemi aveva svelato i dettagli delle nozze a Vanity Fair, annunciando un menu romano e musica dal vivo per il suo giorno più importante: “Il meno impegnativo possibile visto anche che siamo tra il royal wedding Harry-Meghan e le nozze Fedez-Ferragni”. Quanto al vestito, invece, niente bianco: “Meglio champagne, sono fuori tempo massimo”, aveva confidato.

Ora non resta che aspettare le foto che sui social testimonieranno la felicità degli sposi ai quali stanno già arrivando gli auguri dei tantissimi fan.