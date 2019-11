La nuova fidanzata di Andrea Damante è la biondissima Viviana (FOTO)

Ci aveva provato Andrea Damante a ricucire il rapporto con Giulia De Lellis, la storica ex conosciuta e 'UOmini e Donne' e con cui si è detto addio nella primavera del 2017 dopo due anni d'amore. Ma la sua 'buona volontà' non è bastata e lei è volata tra le braccia di un nuovo compagno: Andrea Iannone. Una bella batosta per l'ex tronista, che ora ritrova finalemnte il sorriso accanto ad un'altra donna donna, una misteriosa ragazza bionda di nome Viviana.

Andrea Damante e la nuova fidanzata Viviana

A riportare il retroscena è Gabriele Parpiglia, giornalista di 'Chi', nel numero in edicola questa settimana. “Si chiama Viviana - si legge - È bionda. Ha già conosciuto gli amici del suo uomo ed è la fidanzata con cui Andrea Damante prova a dimenticare definitivamente Giulia De Lellis". I due sono stati immortalati a Milano, prima durante una cena di sushi in un noto locale meneghino, poi, il giorno successivo insieme ad un evento (elegantissimi, ma distaccati), insieme con Jeremias Rodriguez, fratello della famosa Belen, e Ignazio Moser, ex ciclista e figlio di Francesco.

Che tra Andrea e Viviano ci sia del tenero lo dimostrano i loro tentativi di eludere i paparazzi. Quando si accorgono dei fotografi, infatti, lui in auto le chiede di coprirsi il viso. A parlare chiaro, poi, sono le foto stesse, che raccontano di tenere carezze dispensate dal bel veronese alla ragazza. Per Damante - che, secondo i rumors, sarebbe un vero e proprio tombeur des femmes - un nuovo inizio. E chissà se stavolta sarà quella giusta.

