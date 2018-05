GF, si sospetta un nuovo flirt nella casa: “Quei due si piacciono”

Aria di nuovo flirt al Grande Fratello 15: se Lucia e Filippo hanno fatto da apripista al sentimento sbocciato tra le mura della Casa di Cinecittà, e Luigi e Patrizia hanno visto mancare il colpo della freccia di Cupido a causa dell’eliminazione della modella, Alessia Prete e Matteo Gentili potrebbero essere i nuovi protagonisti di una tenera relazione oltre i confini della amicizia.

L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, infatti, dopo aver messo un punto definitivo alla storia con l’ex Madre Natura di Ciao Darwin (che nel frattempo ammette la crisi con Francesco Monte) sembra essere attratto dalla 22enne torinese con la quale trascorre gran parte del suo tempo.

“Quei due si piacciono”

L’intesa tra la studentessa e il calciatore è stato oggetto di discussione da parte dei compagni che riuniti in salotto si sono trovati a commentare la possibile nuova coppia.

“Quei due si piacciono” ha affermato Luigi Favoloso: “Alessia è bellissima, semplicissima, starebbero bene insieme. Bisogna vedere se lui o lei qui si sentiranno di esporsi qui o aspetteranno di uscire. Matteo quando parla di lei però cambia proprio faccia. Secondo me un’attenzione particolare e un interesse c’è!”. E anche Lucia Bramieri si è detta certa che i ragazzi si piacciano, anche se “qua dentro si tengono”

“A lui piace solo di carattere” è, invece, il parere di Mariana che si è detta perplessa di un’intesa che, tuttavia, risulta innegabile agli occhi di tutti nononstante lei, qualche giorno fa, abbia assicurato di non essere attratta da lui.

Il tempo per far maturare la situazione c’è: non resta che aspettare e vedere gli eventuali frutti.