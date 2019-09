La compagna di Giuseppe Conte paparazzata al mare con la figlia (FOTO)

Mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nella formazione del nuovo governo, la sua compagna è a Ponza con la figlia Eva. Giovane, chic e molto schiva, Olivia Paladino, figlia di Cesare Paladino, proprietario del Grand Hotel Plaza di Roma, e dell'attrice svedese Ewa Aulin, ha trascorso gran parte dell'estate nella casa di famiglia vicino a Roma (per non lasciare a lungo il compagno, alle prese con la crisi politica), ma ha deciso di regalare una settimana di vacanza alla figlia, avuta da una precedente relazione. A fotografare mamma e figlia è il settimanale 'Chi', nel numero in edicola questa settimana.

Poco o nulla è dato sapere di Olivia, bella e riservata, che ha sempre evitato di presenziare accanto al premier in occasioni degli eventi pubblici. Il Messaggero descrive la donna come “bella, appariscente, appassionata. Più giovane del premier incaricato di lui di quindicina d'anni". Non è chiaro da quanto tempo faccia coppia con il presidente del Consiglio: l’unica certezza è che, al momento, la sua scelta è quella di restare nell’ombra. Nel passato del presidente Conte, inoltre, c'è un matrimonio finito, da cui è nato un figlio, Niccolò, di 11 anni.

