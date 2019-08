Milly Carlucci sul 'triangolo' Oradei – Kinnunen – Notaro: “Non sono la loro metal coach”

L’edizione 2019 di ‘Ballando con le stelle’ ha consegnato parecchio materiale alle cronache rosa che, sia durante il suo svolgimento che nei mesi successivi, hanno raccontato di litigi, rimproveri e colpi di scena rivelatori di amori sbocciati una volta che le telecamere hanno spento le loro lucine rosse.

Com’è noto, i protagonisti delle beghe amorose sono stati gli insegnanti Veera Kinnunen e Stefano Oradei, scoppiati dopo 10 anni di fidanzamento per via del colpo di fulmine scoccato tra lei e il concorrente Dani Osvaldo. La relazione ufficializzata a qualche mese dalla ramanzina che la conduttrice rivolse al gelosissimo Oradei ha dato poi il via a un’altra voce riguardante il presunto tradimento avvenuto nella precedente edizione del programma ai danni della ballerina svedese da parte del ballerino con Gessica Notaro.

Interpellata sulle questioni appannaggio del gossip la conduttrice ha detto la sua per respingere l’accusa di aver ripreso troppo severamente Oradei durante una puntata di Ballando e su questa nuova indiscrezione che ha chiamato in ballo la ex concorrente Gessica Notaro, ha spiegato ancora il suo punto di vista.

Milly Carlucci: “Non mi occupo e non mi sono mai occupata della vita privata dei ballerini”

Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha preso le distanze dal caos mediatico alimentato dai pettegolezzi delle ultime settimane. “Senza offesa, ma io non mi occupo e non mi sono mai occupata della vita privata dei ballerini”, ha affermato Milly Carlucci ribadendo ancora una volta di aver concordato con Veera e Stefano il momento delle scuse del ballerino all’allora fidanzata.

Sul presunto tradimento avvenuto l’anno scorso ai danni della Kinnunen da parte di Stefano e Gessica, Carlucci ha poi aggiunto di non saperne nulla e di non aver avuto modo di parlare con i diretti interessati: “Non me ne voglia, ma non ne so davvero nulla”, ha ammesso, “ Anche perché non sono la loro mental coach! L’unica cosa che dissi loro, ai tempi che furono, è che quando inizi a diventare un volto pubblico, il privato non ti appartiene più".