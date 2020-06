Pago, per Serena la porta è aperta: "Quando chiudo una storia poi se ne può riparlare"

Un lascia e riprendi tra un reality e l'altro, dopo la tempesta arrivata con 'Temptation Island Vip', l'estate scorsa, Pago e Serena Enardu sembravano aver ritrovato il sereno nella Casa del Grande Fratello Vip, e invece ecco una nuova crisi per la coppia. Stavolta l'addio sembra definitivo, anche se il cantautore non si pone limiti, soprattutto in amore.

Già in passato ha vissuto un ritorno di fiamma importante, con l'ex moglie Miriana Trevisan, e chissà che non si ripeta lo stesso copione: "La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare - ha dichiarato ai Lunatici su Rai Radio 2 - Ho un matrimonio alle spalle con Miriana Trevisan che finì, poi dopo tre anni siamo tornati insieme e abbiamo fatto anche un figlio. Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani. Con Miriana siamo in rapporti civili, abbiamo capito che bisogna stare tranquilli, anche se all'inizio abbiamo avuto problemi. Ho riscontrato che capita spesso nelle coppie in cui ci sono figli. Quando ci si lascia c'è sempre qualche incomprensione di troppo. Adesso invece siamo in ottimi rapporti".

Lo stesso non lo può dire con Serena Enardu. I due, infatti, continuano a lanciarsi velenose frecciatine via social e sono tanti i follower che mettono bocca: "Non ci puoi fare i conti, c'è chi ti massacra, chi ti vorrebbe sempre con una donna, chi invece non ti ci vorrebbe vedere mai vedere. E' una cosa ingestibile. La cosa che devi fare è sentire ciò che vuoi tu. Senza pensare a quello che ti scrive la gente. C'è chi dice che piange per me, che piange per la coppia, ma non ci puoi pensare. Già quando finisce una storia stai male, se poi stai dietro a tutti diventa impossibile. Scelgo io cosa fare della mia vita, non possono scegliere i follower, anche se ci tengono tanto. Non ci capiamo niente noi, figuratevi chi non c'entra niente". E sui social arrivano anche proposte indecenti: "Tantissime - ha assicurato Pago - Proposte, video. Non sono mai stato così social come nell'ultimo periodo, anche se in questo momento sono un po' distaccato. Mi mandano delle robe osè, proposte indecenti, abbastanza anche spudorate. Mi chiedono anche le foto dei piedi, delle mani. Ma anche altro...".