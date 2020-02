Pago frena Serena Enardu e dice no al matrimonio: “Contano prima i fatti”

“Pago lo sposerei. Metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”: così nell’intervista a Verissimo parlava Serena Enardu, svegliata adesso dai suoi sogni di gloria sentimentali dalle recenti dichiarazioni del compagno che pone le sue condizioni a una relazione tutt’altro che stabilizzata nella completa serenità.

Intervistato dal settimanale Chi fresco della sua esperienza al Grande Fratello Vip, il cantante ha rilasciato le sue riflessioni in merito al rapporto recuperato con la donna che tanto lo ha fatto tribolare negli ultimi mesi, spiegando in sostanza che prima di un passo tanto importante come le nozze è necessario aspettare e valutare la situazione.

Pago frena sulle nozze con Serena Enardu

“Con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire”, ha confidato Pago nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”. Al momento, dunque, Serena dovrà ancora avere pazienza per quella famosa “firma” e gioire dei piccoli grandi momenti di quotidianità con il compagno che sono l’inizio di una nuova vita insieme.

Pago e il rapporto con la famiglia dopo il Grande Fratello Vip

Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip Pago si è sentito molto sostenuto dalla sua famiglia che però ha mostrato non poche perplessità rispetto al rapporto ritrovato con Serena.“Con i miei familiari ci sono state incomprensioni e momenti difficili, ma siamo sulla via della serenità”, ha detto a proposito l’ex concorrente del reality, pronto a creare anche con i suoi cari un nuovo assetto che inevitabilmente include anche la fidanzata, per quanto poco convincente agli occhi di chi lo ha visto tanto soffrire per amore.