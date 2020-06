Pago e Serena, nuovo scontro a distanza: lui apre al perdono, lei non ci sta e sbotta

Pago - Serena, un binomio che si sarà anche sciolto dal punto di vista sentimentale, ma non ancora al punto tale da non fornire spunti alle cronache rosa che da mesi raccontano dei loro tira e molla. L’ultimo capitolo della ‘soap’ arriva con l’intervista del cantante al settimanale Oggi dove sostiene che la ex compagna gli avrebbe mentito a proposito del suo rapporto con Alessandro Graziani, motivo per cui avrebbe rotto con lei. “Non mi pento di nulla, rifarei tutto daccapo anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro. Perché chiariamolo, lei a me aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro ma non è accaduto nulla’. E quindi per mesi mi ha mentito”, ha raccontato Pago, spiegando di essere in crisi con la compagna già prima che scoprisse i messaggi di Alessandro che avrebbero dato solo il colpo di grazia alla loro storia.

“Non pensavo saremmo arrivati a questo punto. Ci si può lasciare ma con civiltà, non così”, ha aggiunto ancora il cantante autore del libro ‘Vagabondo d’amore’ che molto ha descritto della sua storia d’amore con Serena verso la quale ha mostrato una qualche apertura, nonostante tutto: “Perdonarla? Chi può dirlo! Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”.

La reazione di Serena Enardu

Di fronte all'ipotesi di un’apertura nei suoi confronti, Serena Enardu non è rimasta certo in silenzio e attraverso i social ha mostrato ha commentato la frase del suo ex con una battuta che appare come un’ironica replica: "Io sono seriamente preoccupata per quest’uomo!!! L’importante è crederci", ha scritto lei attraverso le storie Instagram dove già qualche tempo fa aveva espresso la convinzione che le dichiarazioni di Pago fossero tutte dettate dalla volontà di fare pubblicità al suo libro.